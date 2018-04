(ANSA) – ROMA, 29 APR – “Sono molto contento della prestazione e di come abbiamo giocato. Poi, voglio fare i complimenti a Caicedo, che è entrato benissimo. Stare dietro a Immobile non è semplice, ha giocato poco ma lui è un grande professionista e ci ha aiutati molto a conquistare questi 3 punti importantissimi”. Così Simone Inzaghi, dopo la vittoria della Lazio a Torino, ai microfoni di Premium. “Ho la fortuna di allenare ragazzi fantastici, siamo stati bravi a reagire dopo la sconfitta col Salisburgo – osserva l’allenatore laziale -. Avevamo un calendario molto difficile dopo il derby, siamo stati bravi a conquistare quattro vittorie di fila. Adesso dobbiamo recuperare le forze per preparare al meglio il match contro l’Atalanta. Milinkovic giocatore da 100 mln? E’ stato bravissimo, così come tutti i compagni. Questo gruppo mi fa ben sperare per il futuro: sono molto fiducioso. Mancano ancora 9 punti e ci sarà ancora tanto da sudare. Le condizioni di Immobile? Per lui e Radu ho la sensazione che possano essere infortuni seri”.