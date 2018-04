Negli occhi hanno gli aeroplani, per volare ad alta quota, dove si respira l’aria e la vita non è vuota”.

La Sociedad Dante Alighieri de Venezuela se siente honrada y agradecida por el honor que la Casa de Italia de Maracay confirió a la fundadora en Venezuela y primer presidente (1996-2007) de nuestro Comité profesora Cav. Margherita Cavani.

El pasado jueves 26 de abril, en el marco de las celebraciones de la semana dedicada al día del libro y del idioma (23/04) se develó el letrero con el epónimo con el cual se bautizó uno de los recintos culturales más emblemáticos de la institución: ¡su biblioteca!

La Casa de Italia de Maracay fue pionera dentro del sistema de clubes italo venezolanos en crear y asignar un espacio dedicado al resguardo de una colección de libros (tanto en español como en italiano) y que permitiera a los visitantes de estos espacios disfrutar de su lectura, incluso a través de un préstamo circulante. Una iniciativa que fue impulsada y motivada hace ya 30 años por la actual directora de cultura, nuestra queridísima amiga, la bibliotecóloga Evelyn Ranauro Borges quién la dirigió en sus primeros años y que desde esos días a hoy ha ido creciendo gracias a las donaciones de tantos y tantos amigos e instituciones, entre las que se cuentan sin duda la Sociedad Dante Alighieri quien recibió de parte de su Sede Central y del Superior Ministerio una importante colección de clásicos y contemporáneos de autores italianos y que inmediatamente puso a disposición de la biblioteca de la Casa de Italia de Maracay como parte de su inventario en el hermoso acto de reinauguración celebrado el 21 de octubre del 2008 en el marco de la VIII Semana de la lengua y la cultura italiana, con la presencia misma de la directora del departamento didáctico del Consulado General de Italia en Caracas, doctora Anna Grazia Greco.

La Junta Directiva de la Casa de Italia de Maracay en reunión ordinaria llevada a cabo el martes 03 de abril del 2018, y cuyas resoluciones quedaron asentadas en el respectivo libro de actas bajo el número 2592, deliberó y resolvió por unanimidad dicha designación. Una decisión que toma una particular trascendencia histórica ya que la actual administración de uno de los más prestigiosos centros de italianidad del país, fundado en 1965, por primera vez en sus 53 años es dirigido desde el año 2017 por una mujer, nuestra muy querida amiga y compañera en el camino que hemos emprendido juntos de la promoción de nuestra italicidad, la ingeniero químico Mirna Casinelli, quien además es la actual tesorera de la Federación de las Asociaciones Italo Venezolanas, FAIV y miembro principal del Comitato degli Italiani All’Estero, COM.IT.ES.

Mirna, como lo expresó en sus elocuentes palabras del acto inaugural, no dudó un segundo en apoyar la propuesta que partió del seno de sus colegas de Junta empezando por el presidente de los abruzzeses en Aragua, el amigo Pier Luigi Michelangelo y que fue secundado totalmente por el resto de los integrantes: los vicepresidentes: la licenciada Alicia Sindoni y el doctor Giuseppe Pompini, los secretarios: Paolo Pratolongo y Gaudys Cruz de Faoro, los tesoreros Esteban Bulgheroni y Miguel Gonzalez, Los directores Claudio De Mauri (Mantenimiento), Richard Lastella (Juvenil), Pina D’Acquisto (Eventos), Nicola Simonelli D’Attelis (Deporte) y los directores principales Gerardo Rasetta y Carlos Jiménez.

Para nuestro Comité representa el justo reconocimiento para una extraordinaria mujer que ha dedicado su vida a la promoción de la lengua y la cultura italiana en Venezuela, pero sobre todo se ha dedicado a formar dignos ciudadanos al dirigir y formar parte desde hace 20 años de la coordinación del departamento de italiano del Colegio Juan XXIII, inculcando valores y normas de convivencia para construir una mejor sociedad en tantos y tantos alumnos que por sus manos han pasado. La profesora Cavani estuvo acompañada por su nuera Carolina López de Palazzo, administradora del Colegio y miembro directivo de nuestro Comité.

Al hermoso acto preparado con motivo de esta significativa fecha, participaron numerosas personas entre ellas el asistente de cultura Vladimir González y nuestra maravillosa Coral “Luciano Pavarotti” dirigida por el maestro Cesar Guillén y que interpretaron unas magistrales piezas donde se fundían lo mejor de la música venezolana junto con las melodías italianas. La cinta de apertura fue bendecida por el padre Jesús Díaz Dagger, presbítero de la parroquia San Carlos Borromeo quién no desaprovechó la ocasión para resaltar las cualidades humanas de la profesora Cavani. Presente también la recién nombrada vicecónsul de Italia en Aragua, la doctora Ana María Michelangelo quién siempre recuerda con cariño el mutuo y profundo afecto que unía a la profesora Cavani con su madre la gran artista plástica Franca Michelangelo, secundado esto por el mismo profesor Aquiles Ortiz Bravo, periodista y crítico de arte internacional y que forma parte del equipo de cultura del Comité de la Dante Alighieri en Venezuela. Testigos del momento también los integrantes del Comité de Lectura de la Casa de Italia de Maracay con su coordinadora Margoris Medina de Guyón y demás lectores asiduos como Dunia Bastidas, Yelitza Gómez, Raquel de Montesinos, Janeth Bellia, July Solis, Diana Secchi, Raquel de Ciulla, Marta Cori, Rona de Paradisi, Rosina Del Monaco entre muchas más, así como de la Asociación Toscana de Aragua, el secretario Enrico Spini. Importante presencia de los chicos del comité juvenil, muchos de ellos integrantes de la Federación de Jóvenes Italo Venezolanos FEGIV, demostrando así su interés por la cultura y su sentido de pertenencia a las actividades que se realizan en el club, todo esto retratado bajo las cámaras de Concetta Ciulla quién además dirige el departamento de relaciones públicas de la institución, el gran amigo Cesar Rasetta hijo del inolvidable Antonio Rasetta presidente de la Federación Deportiva de Clubes Italo Venezolanos FEDECIV. Artistas Plásticos como Sabrina Ballette y Gregorio Solano. Docentes de la Dante, como la profesora Yannina. Representantes también de la alcaldía del municipio Girardot, así como algunos exponentes políticos de la ciudad reafirmando con esto que la cultura, la diplomacia cultural, que se impulsa desde los vértices de la presidencia de la república de Italia es el instrumento ideal para dirimir las diferencias y que los acuerdos confluyan hacia el amor por la patria donde se vive, donde se nace. Este es uno de los tantos mensajes que se pueden rescatar de la noche.

No podían faltar a la cita los representantes de la Asociación Emiliano Romañola del estado Aragua, al ser la profesora Cavani oriunda de esa región, nacida en su capital Boloña en plena gran guerra, y que antes de llegar a Venezuela hizo una larga estadía en Argentina dictando clases en el colegio “Cristoforo Colombo” de Buenos Aires. Es importante destacar que en Maracay, al menos 4 bibliotecas llevan el nombre de nativos de esta región, dos de Parma: Pedro Gallo (Facultad de Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela), Celestino Bonfanti (Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela) y la biblioteca pública de la Ciudad Jardín que le fue conferido el título de Agustín Codazzi, el primer cartógrafo de Venezuela y nacido en Lugo, provincia de Ravena.

Un mensaje poderoso esto, ya que a esas 4 bibliotecas se le suma la del departamento de biología de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” de Maracay, cuyo epónimo es Raiza Ranauro, demostrando con esto que las letras están indisolublemente unidas al gentilicio italiano haciéndole honor a la herencia dejada por: Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio y el más grande Dante Alighieri, y cuya tradición literaria ha llegado a nuestros días gracias a tantos grandes escritores que no solo han contado y recitado sino que han depurado el idioma italiano tal y como lo sentenció el gran Alessandro Manzoni cuando perfeccionó el lenguaje en su famosa novela “I promessi Sposi” con la sentencia de “sciacquare i panni in Arno”.

Honor a quién honor merece y la Casa de Italia de Maracay, a través de la actual Junta Directiva que lleva por primera vez un indeleble sello femenino. Las mujeres de Casa de Italia son como las canta Adelmo Fornaciari en la canción más emblemática dedicada a las damas y que en un verso reza que los ojos de ellas son como aeroplanos, para volar muy alto, hasta donde se respira aire y la vida deja de ser un vacio.

Esta Junta Directiva merece el más grande honor no solo por el emotivo acto sino también por lo hermoso, significativo y conmovedor detalle de querer honrar a una mujer en cuerpo presente y esto ya de por si lo dice todo. La Casa de Italia de Maracay sigue siendo faro de italianidad, luz de italicidad, marcando pauta, trazando caminos, rompiendo paradigmas.

