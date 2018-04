(ANSA) – PECHINO, 30 APR – Il Presidium della Suprema assemblea del popolo nordcoreana ha adottato oggi il decreto di “revisione del fuso orario di Pyongyang” uniformandolo a quello di Seul dal 5 maggio. Lo riporta la Kcna ricordando che rispetto al meridiano di Greenwich ci saranno non più 8 ore e mezzo, come era in vigore dal 15 agosto 2015, ma 9 ore per “unificare gli orari di Nord e Sud”. A governo e parti rilevanti “l’obbligo di rendere effettivo il decreto”. Ieri Seul ha anticipato il piano sul cambio espresso da leader Kim Jong-un nel summit di venerdì.