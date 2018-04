(ANSA) – ROMA, 30 APR – Con una super partita di Lebron James i Cleveland Cavaliers riescono a battere gli Indiana Pacers e conquistare la semifinale della Eastern Conference in Nba. Il fuoriclasse dei Cavs ha messo a segno ben 45 punti nel sofferto 105-101 con cui Cleveland ha conquistato il punto del 4-3 che le consente di superare il turno dei playoff. nessuna sorpresa invece per gli Houston Rockets che hanno aperto la prima sfida del secondo turno con gli Utah Jazz con una sonante vittoria con il punteggio di 110-96. In grande serata James Harden, per lui 41 punti. (ANSA).