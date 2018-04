(ANSA) – BRESCIA, 30 APR – Undici persone di cui quattro bambini sono state trasportate in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. È accaduto a Vione, in provincia di Brescia. Il gruppo si trovava all’interno di una casa vacanze e quando il personale del 118 è entrato nell’appartamento era saturo di monossido. Fra gli intossicati ci sono anche tre soccorritori. (ANSA).