(ANSA) – ROMA, 30 APR – Continua il calo degli sbarchi per il decimo mese consecutivo. Lo indicano i dati aggiornati del Viminale. Ad aprile sono arrivati 3.171 migranti, il 75,5% in meno rispetto all’analogo mese del 2017 quando ne erano sbarcati 12.943. Se si fa riferimento a quelli provenienti dalla Libia la diminuzione è ancora più consistente: -82,83% e cioè 2.129 sbarcati dall’1 al 30 aprile 2018 rispetto ai 12.401 dell’analogo periodo del 2017. Dall’1 gennaio al 30 aprile 2018 i migranti sbarcati sono stati complessivamente 9.467, il 74,6% in meno rispetto ai 37.235 dello stesso periodo del 2017.