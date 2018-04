(ANSA) – ROMA, 30 APR – Sarà lo sloveno Damir Skomina ad arbitrare Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League in programma allo stadio Olimpico mercoledì 2 maggio alle 20.45. Skomina sarà coadiuvato dai connazionali Jure Prapotnik e Robert Vukan che fungeranno da assistenti mentre Matej Jug e Slavko Vincic saranno gli addizionali d’area e Tomaz Klancnik il quarto uomo. Compagine arbitrale turca per Real Madrid-Bayern Monaco, in programma domani sera sempre alle 20.45: Cuneyt Cakir sarà il direttore di gara, Bahattin Duran e Tarik Ongun gli assistenti, Huseyin Gocek e Baris Simsek gli addizionali d’area, Mustafa Eyisoy il quarto uomo.