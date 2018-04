(ANSA) – ROMA, 30 – La Commissione arbitrale della fifa ha ufficializzato i 13 arbitri che fungeranno da addetti alla Var durante i Mondiali di Russia. Tra i selezionati ci sono gli italiani Daniele Orsato, reduce dal contestato arbitraggio di Inter-Juventus di sabato sera, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. Il criterio di selezione – rende noto la Fifa – si è basato sull’esperienza acquisita nei campionati nazionali e sulla partecipazione ai seminari organizzati dalla stessa Fifa sulla videotecnologia. Durante i Mondiali gli arbitri addetti alla Var saranno indicati come Var, Avar1, Avar2 e Avar3. Oltre ai 13 direttori di gara selezionati potranno essere utilizzati come addetti alla videotecnologia alcuni dei 36 arbitri e dei 63 assistenti già prescelti dalla Fifa (per l’Italia Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini e Elenito Di Liberatore).