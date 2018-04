(ANSA) – ROMA, 30 APR – “Coloriamo la città!”. E’ questo il messaggio che la Roma da questa mattina sta veicolando attraverso Twitter in vista della semifinale di ritorno di Champions League col Liverpool in programma mercoledì sera all’Olimpico. Nelle intenzioni della società c’è la voglia di vedere, ancora prima dello stadio, la città imbandierata per l’appuntamento europeo. “Mi piacerebbe che Roma fosse colorata di giallorosso, che tutti i tifosi romanisti esponessero le bandiere sui balconi e facessero capire al mondo che Roma tifa Roma – le parole di Monchi riportare dall’account ufficiale del club -. In questo momento in cui si parla di violenza, facciamo capire che il tifoso della Roma non è violento”. Il ds spagnolo ha poi cinguettato una foto in cui è accanto a una grande bandiera con al centro il logo della squadra abbinata agli hashtag #iocicredo e #unitisiamopiùforti. Poco dopo sono arrivati anche i tweet dell’ad Gandini e di Francesco Totti.