CARACAS – Pese a que faltan menos de 20 días para las elecciones presidenciales, no todo se ha dicho en cuanto a la participación o las alianzas en torno a la candidatura de Henri Falcón. El candidato sigue dejando en claro que su nombre seguirá optando por la presidencia de la República y recalca su mensaje contra la abstención intentando recabar nuevos apoyos dentro de las filas opositoras.

Como lo ha venido reiterando desde que anunció su candidatura, Henri Falcón expresó que el único mecanismo útil en este momento es el voto. “La abstención es un error terrible, la abstención no tiene destino, no tiene ningún fin, no tiene utilidad. Es la hora de hacer lo que tenemos que hacer por Venezuela: votar”

En este sentido, el ex gobernador del estado Lara continúa en la búsqueda de aliados dentro de las filas de la oposición tradicional. Falcón hizo un llamado directamente a quien fuera candidato presidencial en par de ocasiones, Henrique Capriles, para sumar esfuerzos. Le pidió incorporarse a su equipo por la presidencia para transitar una senda de paz y de progreso “como lo planteara el propio Henrique”.

El ex gobernador del estado Miranda no hizo alusión directa al candidato presidencial en unas declaraciones posteriores. Sin embargo, pidió a la oposición tomar decisiones concretas en torno al evento del 20 de mayo. Expresó que no puede dejarse pasar esa fecha sin hacer nada y dejó la puerta abierta a un cambio en torno a la posición inicial de no participar en los comicios.

Por otra parte, el candidato por iniciativa propia, Luis Alejandro Ratti, parece estar cerca de bajarse del barco electoral. Por los momentos, renunció a la Comisión de Alto Nivel de Seguimiento a los Acuerdos de Garantías Electorales como medida de protesta por la falta de un pronunciamiento del organismo electoral acerca de la reunión de los candidatos y rectores.