CARACAS. – La Vinotinto Under 17 svolgerà una tourneé in Italia. Stando a quanto riferito dal mister José Hernández in un comunicato stampa della Federación Venezolana de Fútbol (FVF), la nazionale di calcio partirà il 3 maggio e resterà nella penisola italica fino al 22.

Questa permanenza nel bel paese servirá alla nazionale creola come preparazione per il Campionato Sudamericano Under 17 che si disputerà l’anno prossimo in Perù dal 23 febbraio al 19 marzo.

Il programma della vinotinto Under 17 prevede sette gare: sfiderà le rappresentative primavera di diverse squadre italiane: Hellas Verona (7 maggio), Milan (due giorni dopo). Poi l’11 maggio se la vedrà con le giovanili della Juventus e tre giorni dopo con il Torino. Continurà la sua tourneé sfidando il Chievo Verona (16 maggio) e Atalanta (19 maggio). Poi é ancora in trattativa un’ultima gara amichevole per il 21 maggio contro una squadra da definire.

Nella lista dei 22 giocatori della Vinotinto c’è l’attaccante italo-venezuelano Oswaldo Ruggeri dell’Ureña Fútbol Club. La nostra colettività sarà rappresentata anche da Alessandro Corridore che fa parte della logistica della delegazione e Daniel Sasso assistente tecnico.

Questa la lista completa dei convocati della Vinotinto Under 17 per la tourneé italiana.

Portieri: Rodrigo de la Terga (Deportivo La Guaira) e Ricardo Márquez (Secasport);

Difensori: Joaquín Suárez (Secasport), Carlos Vivas (Deportivo Táchira), Óscar Conde (Academia Puerto Cabello), Leonel Toro (Caracas), Óscar Jiménez (Deportivo La Guaira), Benyamín García (Deportivo Táchira) e Javier Yniguez (Deportivo La Guaira);

Centrocampisti: Jesús Lobo (ULA FC), Alfredo Urdaneta (Deportivo La Guaira), Carlos Faya (Estudiantes de Caracas), Wikelman Carmona (Dynamo), José Reyes (Caracas), José Serrano (Zamora), Luis Peña (Zamora), Yorlen Corderon (Monagas), Darluis Paz (Deportivo La Guaira), Cristian Cruz (Deportivo Táchira) e Dilan Ortiz (Metropolitanos);

Attaccanti: Oswaldo Ruggeri (Ureña FC) e Daniel Pérez (Metropolitanos)

(di Fioravante De Simone)