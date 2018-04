WASHINGTON. – Un viaggio lungo un mese, su treni merci, bus, a piedi, ha portato una caravan di migranti del Centroamerica a ridosso degli Usa sul confine messicano. Sono circa 200 e hanno marciato nelle scorse ore da Tijuana al posto di frontiera di San Isidro, dall’altra parte c’è San Diego, la California. E sono determinati a rimanere sull’uscio degli Stati Uniti fino a quando la richiesta di asilo di ciascuno di loro non verrà presa in considerazione.

Nonostante proprio mentre arrivavano al confine, le autorità di frontiera statunitensi dichiaravano che il passo di frontiera aveva raggiunto il massimo della sua capienza (stimata a 300 persone) e non avrebbe accettato per il momento nuovi richiedenti asilo, fino allo smaltimento delle persone già all’interno della struttura. Ci sono donne e bambini. Alcuni di loro hanno affermato di essere in fuga dai propri paesi perché in pericolo di vita.

Alex Mensing, dell’organizzazione ‘Pueblo Sin Fronteras’ che ha messo insieme la carovana, ha detto che 50 migranti sono stati fatti antrare nel centro d’immigrazione, riferisce la Cnn. Intanto in molti hanno scelto di non fare ritorno nel vicino centro di accoglienza per la notte, in segno di solidarietà con i richiedenti asilo che sono all’interno della struttura, ha aggiunto.

Di caravan del genere che hanno raggiunto la frontiera degli Stati Uniti ce ne sono state diverse negli ultimi anni. Ma questa in particolare e il suo percorso hanno colto l’attenzione dell’opinione pubblica dopo i recenti commenti e tweet critici del presidente Donald Trump, che ha tra l’altro descritto i caravan di migranti come una minaccia per gli Stati Uniti.