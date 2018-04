(ANSA) – PECHINO, 30 APR – Ricevute le congratulazioni per la svolta in corso delle relazioni intercoreane, il presidente Moon Jae-in ha detto che “è il presidente Trump che dovrebbe ricevere il Nobel per la Pace”. Secondo Npr (la radio pubblica Usa), Moon stava rispondendo, in una riunione col suo staff, alla lettera di Lee Hee-ho, vedova dell’ex presidente sudcoreano Kim Dae-Jung, Nobel per la Pace nel 2000 per la “sunshine policy” e il disgelo voluto con Pyongyang che portò al primo summit tra Sud e Nord.