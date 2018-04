(ANSA) – ROMA, 30 APR – Nino Benvenuti è “in buone condizioni e con gli indici clinici in ripresa”. E’ quanto si apprende dalla portavoce dell’ex campione del mondo, Anita Madaluni. Benvenuti è ricoverato per un malore da sabato scorso al policlinico di Tor Vergata. Questa mattina ha ricevuto la visita dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Nino sta bene, questa mattina -. ha poi raccontato D’Amato – gli ho detto: hai fatto il pit-stop e lui mi ha risposto che è pronto anche a correre i 100 metri”. Tramite la sua portavoce, Benvenuti desidera “ringraziare tutta l’equipe medica di chirurgia d’urgenza e di gastroenterologia e il direttore generale Tiziana Frittelli”. “La salute ha cercato di prendermi a pugni – fa sapere l’olimpionico di Roma 1960 -, cogliendomi di sorpresa. Ma ci vuole ben altro per mettermi al tappeto”.