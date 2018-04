(ANSA) – ROMA, 30 APR – La Lega non teme le urne ma non lavora per uno scioglimento anticipato, apprende l’Ansa. Nessun commento diretto, quindi, alla richiesta di Di Maio, ma l’appello a tutte le forze politiche, tranne al Pd, per formare un governo del fare che risponda ai problemi degli italiani. E su questo si attendono le scelte del Quirinale. Il voto del Friuli conferma la grande affermazione della Lega, sempre più centrale e forza di riferimento all’interno del centrodestra. E’ quanto riferiscono fonti della Lega.