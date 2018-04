(ANSA) – ROMA, 30 APR – “Roma-Liverpool sia un’occasione per tifare insieme”. L’appello dell’ambasciatrice di Gran Bretagna a Roma, Jill Morris, arriva via Ansa ed è chiaro. “Siamo felici di accogliere i tanti tifosi del Liverpool che verranno a Roma per seguire la partita. Il sindaco di Liverpool, Anderson, sarà tra loro e seguirà la partita con il sindaco Raggi. Italia e Regno Unito hanno in comune una forte tradizione calcistica, speriamo che questa sia occasione per tifare insieme e celebrare i valori dello sport che uniscono i sostenitori delle due squadre”.