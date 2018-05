CARACAS – Il Torneo Apertura, quando mancano tre giornate al termine, ha emesso i primi verdetti: il Carabobo si qualifica per l’Octagonal, mentre Monagas, Metropolitanos e Deportivo Anzoátegui non ci saranno.

I granata hanno pareggiato 2-2 nell’anticipo della 14esima giornata contro il Deportivo Anzoátegui. Maurice Cova porta in vantaggio il Carabobo al 19esimo poi c’è stata la rimonta della formazione orientale con Jesús Rodríguez (27′) e José David Moreno (30′). Nella ripresa la formazione della città industriale del Venezuela trova il pari con Tommy Tobar al 50 esimo. Per il bomber colombiano quella messa a segno contro i giallorossi é la decima rete stagionale.

A Barinas, lo Zamora ha battuto per 3-0 il Trujillanos. Le reti bianconere portano la firma di Oscar Hernández (14’), Antonio Romero (66’) e Danny Pérez (83’). I guerreros de la montaña per la quarta gara consecutiva perdono una gara esterna senza segnare reti. Dal canto suo, la formazione dello stato Barinas potrebbe qualificarsi per l’Octagonal se il Caracas batterà nel posticipo il Deportivo Táchira.

Con un gol su calcio di rigore dell’italo-venezuelano Gabriele Rosa l’Estudiantes de Caracas ha battuto 1-0 il Metropolitanos.

Torna alla vittoria il Deportivo Lara che supera per 1-0 l’Accademia Puerto Cabello. La rete della vittoria é stata segnata da Helbert Soto (19’). Sul campo dello stadio Metropolitano di Cabudare la nostra collettività è stata rappresentata da Riccardo Andreutti (Lara) che ha giocato l’intera partita ed ha indossato anche la fascia da capitano.

Grazie alle reti di Luis Barrios (55’) e Carlos Espinoza (66’) l’Estudiantes de Mérida espugna il Pachencho Romero battendo per 1-2 lo Zulia. Il gol neroazzurro porta la firma dell’italo-venezuelano Brayan Palmezzano (21’).

Il deportivo La Guaira non va oltre lo 0-0 con l’Aragua mentre il Portuguesa ha superato per 1-2 l’Atlético Venezuela.

Per oggi, sono in programma Monagas-Mineros a Maturín e Deportivo Táchira-Caracas a San Cristóbal.

(di Fioravante De Simone)