(ANSA) – ROMA, 1 MAG – Il Parma non si ferma, batte la Ternana e resta al secondo posto in solitario. La 39/a giornata della serie B sorride ai ducali che, approfittando della frenata del Palermo nell’anticipo col Bari, supera la Ternana 2-0 e si tiene stretto il secondo posto. Ma fa festa anche il Frosinone che vince in rimonta a Brescia con un gol al 95′: tre punti che consentono ai laziali di scavalcare il Palermo al terzo posto e rimanere in corsa per la promozione diretta. Ci crede ancora anche il Venezia di Pippo Inzaghi che batte in trasferta la Pro Vercelli (2-0) e dista solo tre lunghezze dal secondo posto buono per il passaggio in A. Vittoria anche per il Cittadella ad Avellino (2-0), e per il Foggia che si impone 2-1 sullo Spezia. Nella zona bassa della classifica solo pareggi: Entella-Ascoli (1-1), Pescara-Cesena (0-0) e Cremonese-Novara (1-1). 0-0 con il Carpi per l’Empoli neo promosso in A.