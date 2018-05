CARACAS – El salario mínimo es un tema que se ha convertido de en una especial controversia en el país como consecuencia de la inflación elevada y posterior hiperinflación que se vive desde hace varios años. Es un hecho repetido que cada tres o cuatro meses, se aumenta un salario que, de igual manera, no baila al mismo compás que lo hace el fenómeno inflacionario.

Inclusive, en el oficialismo ya no se anuncia cada aumento de salario con el mismo entusiasmo no con el mismo discurso reivindicativo de antaño. Todos en el país saben, que este hecho no significa una mejora en las condiciones de vida. Es por esto, que las primeras reacciones posteriores al anuncio, son de economistas y dirigentes opositores atacando lo que ya todos saben.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el candidato en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, Henri Falcón, quien lanzó un mensaje irónico: “ya los venezolanos no comerán dos días sino tres”. El candidato reivindicó su propuesta de dolarizar la economía, lo que “garantiza el valor del trabajo y el poder adquisitivo del venezolano”.

Otra de las voces recurrentes cuando ocurre un aumento de salario o cualquier anuncio en materia económica por parte del Gobierno es la del economista y diputado José Guerra. El experto calificó a los bolívares como “papeles sin valor”, ya que con el salario mínimo de un mes solo puede comprarse: un kilo de carne, un kilo de arroz y un paquete de harina pan.

Otros economistas como el director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, o el director de Econométrica, Henkel García, también se pronunciaron en torno al aumento salarial. El primero indicó que los aumentos de salario son necesarios pero que deben aplicarse otros correctivos económicos para poder paliar la caída del poder adquisitivo. Por su parte García dejó en evidencia la diferencia entre la capacidad del salario mínimo de ahora con el de hace 20 años.