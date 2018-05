CARACAS – I prodotti presenti nel carrello della spesa sono sottoposti a regime di prezzo amministrato. Ovvero, a prezzi fissati dalla pubblica amministrazione. A provocare squilibri e incrementi nel loro costo sono le“mafie”coinvolte nella “guerra economica. Questo, stando al presidente della Repubblica, Nicolàas Maduro, la ragione dell’inflazione e del deterioramento del potere d’acquisto del venezolano.

Il capo dello Stato, intervenendo ad una manifestazione in occasione della commemorazione della “Festa del Primo Maggio”, ha chiesto ai propri simpatizzanti di aiutarlo a trionfare in questa presunta “guerra economica” e di permettergli di fare giustizia.

– Non abbandonatemi in questa battaglia contro le “mafie”che hanno dichiarato la “guerra economica” – ha chiesto -. Ho bisogno di 10 milioni di voti il 20 maggio. Vi chiedo di votare per permettermi di fare giustizia.

Stando però ai sondaggi resi noti da “Meganàlisis”, l’astensione, nelle prossime elezioni, potrebbe essere del 67,5 per cento. Difficilmente, quindi, il presidente Maduro potrà ottenere quei 10 milioni di voti tanto anelati. Infatti, stando a Ruben Chirinos, presidente dell’agenzia demoscopica, se gli elettori sono poco più di 19 milioni, allora il 30 per cento ancora disposto a recarsi ai seggi elettorali, rappresenta appena 5 o 6 milioni degli iscritti al registro elettorale.

– Il 67,5 per cento degli elettori consultati – ha spiegato Chirinos – non voterà; il 24 per cento ha assicurato che si recherà alle urne e l’11 per cento restante è ancora indeciso. Numericamente – ha spiegato Chirinos – le presidenziali del 20 maggio non saranno diverse da una semplice elezione comunale.

Chirinos, poi, ha assicurato che il presidente Maduro ha appena 15 per cento delle simpatie degli elettori.

– Il presidente non ha muscolo elettorale, né carisma. Negli ultimi tre anni non è riuscito a superare il tetto del 20 per cento. Non ha un buon avversario. Ma se anche l’avesse, senza garanzie elettorali nessuno potrà sconfiggerlo, neanche San Pietro e la sua corte di santi. Neanche Superman, con la sua forza, riuscirebbe a sconfiggerlo.