CARACAS – El Clásico catalizza le attenzioni dei tifosi venezuelani e non delude le attese. Il Caracas ha profanato con un netto 0-3 il “Templo Sagrado” di San Cristóbal e mandando al tappeto il Deportivo Táchira.

La squadra allenata da Noel Sanvicente ha saputo colpire in contropiede il carrusel aurinegro grazie alle rete di Robert Hernández (13’) su assist dell’italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca. Poi sul finire della prima frazione di gioco é stato l’ex CIV di Caracas a siglare lo 0-2. Nella ripresa i rojos del Ávila hanno arrotondato il risultato con Edwuin Pernía al 51esimo, per il “General” é l’ottava rete stagionale.

Con questo risultato la formazione capitolina é ad un passo dall’Octagonal, mentre gli andini sono momentaneamente fuori dal G8 del Torneo Apertura. La vittoria del Caracas ha permesso allo Zamora di qualificarsi per i playoff.

Tra i protagonisti del clásico, sul campo dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal la nostra collettività è stata rappresentata da Edgar Pérez Greco (ha giocato l’intera gara con fascia da capitano) e Francesco Stifano per i padroni di casa. Sull’altra sponda c’erano Daniel Saggiomo (sostituito da Néstor Canelón all’82’) e Fernando Aristeguieta De Luca (in campo l’intero match con un gol segnato ed una ammonizione).

Va segnalato che i rojos del Ávila non segnavano 3 reti in trasferta dal 17 maggio 2017, quando a Cabudare superarono per 1-3 il Deportivo Lara. Mentre il Táchira non subiva 3 reti in casa dal 13 maggio dell’anno scorso quando furono battuti per 2-4 dal Mineros. Ma sicuramente il fatto curioso che farà gioire i tifosi capitolini é che il Táchira non perdeva in casa con 3 reti di scarto dal famoso clásico del 30 maggio del 2010, quel giorno l’avversario fu il Caracas che s’impose per 1-4 é si aggiudicò l’undicesimo scudetto

Nell’altro “Monday night”, Monagas e Mineros hanno pareggiato 1-1 a Maturín. Padroni di casa in vantaggio con Javier Garcia al 49esimo, mentre il pareggio dei neroazzurri arriva all’ultimo respiro con Brayan Hurtado (90+5’).

Il resto dei risultati della 14esima giornata sono stati i seguenti: Atlético Venezuela-Portuguesa 1-2, Carabobo-Deportivo Anzoátegui 2-2, Deportivo Lara-Academia Puerto Cabello 1-0, Deportivo La Guaira-Aragua 0-0, Estudiantes de Caracas-Metropolitanos 1-0, Zamora-Trujillanos 3-0 e Zulia-Estudiantes de Mérida 1-2.

