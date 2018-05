(ANSA) – ROMA, 2 MAG – Grande sorpresa nella supersfida delle semifinali Nba giocata questa notte. In gara 1 infatti i Cleveland Cavaliers sono andati a vincere nientemeno che in casa dei Toronto Raptors, dominatori assoluti della regular season. E’ stata una sfida di altissimo livello, vinta ai supplementari dai Cavs con un vantaggio risicatissimo ottenuto al suono della sirena, 113-112. Una vittoria sofferta, maturata nell’ultimo quarto di partita, dopo aver chiuso il terzo in svantaggio di 5 punti, 87-82 per i Raptors. Poi la lenta rimonta e il successo finale. Mattatore della serata, ancora una volta, Lebron James, che ha chiuso con una tripla doppia: 26 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Più in linea con i pronostici invece l’esito dell’altra semifinale, in gara 2, fra Golden State e New Orleans, finita 121-116. I Warriors si sono dunque portati sul 2-0 e per i Pelicans la strada si è fatta in salita. Miglior marcatore della serata Kevin Durant con 29 punti, poi Steph Curry con 28, ma giocando meno di mezz’ora. (ANSA).