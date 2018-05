(ANSA) – ROMA, 02 MAG – I rientri di Tiger Woods e Francesco Molinari. Ma anche la presenza di tanti altri big del golf mondiale. Al Wells Fargo Championship (3-6 maggio a Charlotte, Stati Uniti) le star della disciplina si sfidano nel torneo del PGA Tour. Nel North Carolina grande attesa per Woods. L’ex numero uno al mondo, dopo il 31/o posto ottenuto al Masters di Augusta, è pronto a scendere nuovamente in campo. Sul green anche “Chicco” Molinari, che ha recuperato dall’infortunio alla spalla che lo aveva costretto a saltare il Valero Texas Open. Field stratosferico negli States, all’appello ci saranno infatti anche Justin Thomas (n.2 mondiale), Patrick Reed (campione Masters), Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Brooks Koepka, Jason Day e Phil Mickelson. Senza dimenticare Alex Noren, Patton Kizzire, Ross Fisher, Paul Casey, Tommy Fleetwood e l’intramontabile Ernie Els. Ma anche Brian Harman, campione in carica. Nella passata edizione del Wells Fargo Championship l’americano è riuscito a piegare nel finale, grazie a un putt straordinario (da 7 metri), il connazionale e numero 1 al mondo Dustin Johnson. Impedendogli di vincere il quarto torneo consecutivo. Al Quail Hallow Club sfida tra big. Con Woods che sogna un successo che manca dal 2013, anno dell’ultimo trionfo nel WGC-Bridgestone Invitational. (ANSA).