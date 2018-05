ROMA. – Saranno 100 i testimonial del cinema italiano di qualità che promuoveranno in 100 città estere la produzione italiana. E’ questo l’obiettivo di ‘Fare cinema’, l’iniziativa ideata dal ministero degli Esteri, in collaborazione con il Mibact, che si inserisce nel Piano di promozione integrata ‘Vivere all’Italiana’ e vuole far conoscere all’estero il cinema italiano, con il supporto della rete diplomatico consolare e degli Istituti italiani di cultura.

I film storici ma anche la produzione cinematografica contemporanea diventano così parte integrante della promozione del marchio Italia nel mondo, anche in considerazione delle positive ricadute, dirette e indirette, economiche, turistiche e di immagine, che l’industria del cinema italiano porta con sé all’estero.

La prima edizione di ‘Fare Cinema’ si svolgerà tra il 21 e il 27 maggio e sarà dedicata ai ‘mestieri del cinema’, cioè a tutte quelle professionalità – attori, registi, sceneggiatori, direttori di fotografia, scenografi, compositori, costumisti, truccatori, montatori, effetti speciali – che compongono la macchina della produzione cinematografica e contribuiscono al successo di un’opera cinematografica.

Saranno dunque 100 le personalità che in 100 diverse città racconteranno il cinema italiano attraverso conferenze, incontri con il pubblico, seminari, racconti ed esperienze di un lavoro quotidiano, fatto di passione, creatività e grandi competenze tecniche.

L’organizzazione degli eventi è affidata alle sedi diplomatico-consolari e agli Istituti italiani di cultura, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico qualificato di operatori del settore, accrescere l’interesse del pubblico internazionale e creare opportunità di distribuzione estera alle produzioni italiane, cinematografiche e televisive.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con le associazioni di settore (in particolare, ASC – Associazione Italiana Scenografi, Costumisti, Arredatori; AIC – Autori italiani della cinematografia; ACMF – Associazione Compositori Musica per Film, ANTEPAC – Associazione Nazionale Truccatori e Parrucchieri del Cineaudiovisivo; UICD – Unione Italiana Casting Directors AMC – Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo).

‘Fare cinema’ sarà presentato a Roma negli studi di Cinecittà nel corso di una serata che alternerà musica, con l’esecuzione dal vivo di brani di Rota, Morricone, Piovani e Piccioni, e testimonianze. Tra i testimonial d’eccezione che hanno voluto contribuire a lanciare l’iniziativa ci saranno il premio oscar Ennio Morricone e Paolo Genovese.