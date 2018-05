CARACAS – Il coach venezuelano Jorge Arrieta sarà l’incaricato di dirigere i Trotamundos de Carabobo nella stagione 2018 della Liga Profesional de Baloncesto (LPB).

“É un onore allenare una squadra come Trotamundos” sono state le prime parole del coach Arrieta che spera di riportare sul gradino più alto del podio il denominato “Expreso Azul”. In carriera Arrieta ha vinto tre scudetti della LPB nelle stagioni 2003, 2004 e 2012 tutti alla guida dei Marinos de Anzoátegui.

Arrieta ha fatto enfasi sull’importanza che avranno giocatori veterani come Pedro Chourio, Tomas Aguilera, Luis Carrillo e Javinger Vargas che hanno partecipato al primo allenamento svoltosi nel Forum della città di Valencia. Ma senza dimenticarsi dei giovani che saranno la base del futuro della compagine della città industriale del paese.

“So che i giovani sono propensi a fare errori, ma spero che questo gruppo approfitti al massimo l’occasione che gli sarà data. Questo aiuterà loro a crescere a livello professionale ed aiuterà anche la squadra”.

Grazie alla sua esperienza sui diversi parquet del paese, Arrieta sa che il lavoro di squadra é fondamenale per poter raggiungere l’obiettivo scudetto. “I titoli si vincono grazie al lavoro di squadra, non vedo un’altra maniera per farlo”.

Arrieta ha anche confessato che Dwight Lewis e Jhornan Zamora si aggregheranno al gruppo nei prossimi giorni. Mentre per David Cubillán, attualmente in forza ai brasiliani del Flamengo, si dovrà attendere ancora un po’.

La missione di Arrieta é quella di riportare lo scudetto a Valencia, situazione sfiorata nel 2014, quando fu esonerato ore prima della gara sette della semifinale del 2014, poi persa contro i Cocodrilos. Adesso, la nuova dirigenza della squadra con a capo l’italo-venezuelano Giuseppe Palmisano ha fiducia nel progetto di Arrieta. “Io non sono voluto andar via dai Trotamundos, ma sono stato mandato via. Io considero che avevo fatto un ottimo lavoro e i risultati lo confermano. Ma ormai é acqua passata, con questa nuova dirigenza so che le cose andranno meglio. Loro, come me, hanno tanta voglia di vincere”.

Ricordiamo che i Trotamundos non vincono un campionato dalla stagione 2006, quando in finale superarono i Guaros de Lara. Da allora hanno disputato due finali perdendole entrambe contro i Marinos.

