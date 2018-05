NAPOLI. – Salvare il salvabile pensando anche a costruire per la prossima stagione. Il Napoli delle meraviglie guarda in faccia la possibilità di chiudere la stagione con ‘zero tituli’ e rischia ora di tremare dalle fondamenta di un ciclo che potrebbe esaurirsi da qui a poche settimane. Il ‘patto per lo scudetto’ ha tenuto in azzurro molte stelle che ora potrebbero essere tentate dalle sirene che arrivano dall’estero: in prima fila c’è Dries Mertens, su cui, secondo il Daily Express, ci sarebbero Arsenal e Manchester United.

Il belga ha una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, non tanti per un attaccante che, pur avendo 31 anni, negli ultimi due anni ha fatto 55 gol tra campionato e coppe. L’Arsenal punterebbe su di lui per il rilancio, mentre Mou vorrebbe ricreare con Lukaku la coppia della nazionale belga.

Ma tutto il Napoli è in dubbio a cominciare da Maurizio Sarri, sempre più corteggiato da diversi club inglesi e tentato da un’esperienza all’estero anche per il probabile epilogo di questa stagione in cui, innegabilmente, anche lui ha creduto alla possibilità dello scudetto.

Tutto ancora in divenire per il tecnico che però a breve incontrerà De Laurentiis per pianificare: l’allenatore ribadirà la richiesta di un impegno per garantire una squadra che possa riprovarci, il tecnico dirà la sua, mettendo sul piatto della bilancia anche il miglioramento delle strutture di allenamento del Napoli. Poi si vedrà, con la non trascurabile incognita del fatto che chi vuole Sarri deve pagare al Napoli gli otto milioni della clausola rescissoria.

Ma sirene inglesi arrivano anche per Kouibaly e Hysaj: insomma, il Napoli potrebbe trovarsi a un bivio tra rifondazione e rilancio.

Chi di sicuro non molla sono i tifosi azzurri che si preparano a riempire nuovamente il San Paolo: sono già stati venduti 28.000 biglietti per la partita contro il Torino, che, aggiunti agli abbonati, garantiscono una presenza di 35.000 spettatori, ma si supereranno di certo i 40.000 nel pomeriggio di domenica per la penultima al San Paolo contro un vecchio amore del pubblico azzurro, Walter Mazzarri.

Sarri ha ripetuto alla squadra che non è concesso mollare di un centimetro e vuole i tre punti contro i granata: la doppia seduta di Castel Volturno testimonia di una concentrazione che rimane alta, perché nel campionato delle polemiche ma anche delle sorprese tutto può ancora succedere.