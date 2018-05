(ANSA) – BARI, 2 MAG – Un labrador in corsia per aiutare i bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari ad affrontare il dolore e le difficili terapie cui vengono sottoposti. E’ la sperimentazione di ‘pet-care’ avviata oggi nel reparto grazie all’associazione Apleti (Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i Tumori dell’Infanzia). Per due volte al mese, una labrador di 5 anni di nome Megan incontrerà singolarmente i piccoli pazienti oncologici per una seduta di ‘pet care’ della durata di circa trenta minuti. “Si tratta di una sperimentazione – ha spiegato il direttore dell’Unità operativa, Nicola Santoro – che porterà sicuramente risultati e l’intera comunità scientifica è attenta ai dati che emergeranno riguardo la stabilità emotiva dei piccoli pazienti e dei loro famigliari”. Lo scopo è di restituire al malato autostima, sicurezza e capacità di relazione aiutandolo a riacquistare le abilità psico-motorie e facendogli superare la percezione del dolore.