(ANSA) – ROMA, 02 MAG – “Per prima cosa vorrei fare i complimenti al Liverpool per la finale. In secondo luogo, è sotto gli occhi di tutti che la Var sia indispensabile in Champions League. È inaccettabile quello che abbiamo visto”. Così il presidente della Roma, James Pallotta, lasciando l’Olimpico dopo il 4-2 al Liverpool riguardo ai due rigori non concessi dall’arbitro Skomina. “E’ assolutamente indispensabile l’utilizzo della Var, altrimenti si rischiano figuracce come questa e addirittura si rischia di scadere nel ridicolo”.