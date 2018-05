CARACAS – I tifosi che hanno gremito i gradoni dell’AT & T Park di San Francisco oltre ad assietere alla gara tra Dodgers e Gigants hanno presenziato un evento storico: Pablo Sandoval (31 anni) come lanciatore! Sì avete letto bene, il difensore del terzo cuscinetto ha ricoperto quel ruolo durante un inning.

Per la cronaca il match é stato vinto per 15-6 dalla squadra di Los Angeles. Ma la notizia é stata quella che ha visto il venezuelano come protagonista. Dopo aver giocato durante otto inning custodendo il terzo cuscinetto il manager dei Gigants Bruce Bochy manda il “Panda” sul monte. Il pelotero nato 31 anni fa a Puerto Cabello non ha deluso il suo manager ed ha fatto subito i tre out necessari per chiudere l’inning.

“Sapevo che lui lo voleva fare” ha spiegato il manager Bochy durante la conferenza stampa post gara ed ha aggiunto “Lui (Sandoval, ndr) ama giocare a baseball. Ha dato un po’ di freschezza ad una gara che si é estesa tanto per il numero di punti segnati. Ha svolto un lavoreo impresionante”.

L’ultimo giocatore dei Gigants che é riuscito in questa impresa é stato Greg Littom, nel lontano 4 luglio del 1991. Mentre, se parliamo di peloteros nati nella terra di Bolívar, Sandoval é il 16esimo che compie quest’impresa. Prima di lui ci erano riusciti Victor Davalillo nel lontano 1969 con la maglia San Louis Cardinals. Ma nel caso di Davalillo c’è una piccola curiosità, quando era nella primavera, prima di diventare un ottimo outfilder, giocava come lanciatore.

Poi ci sono i casi dei ricevitori Jesus Sucre (3 inning in 3 gare diverse) e Miguel Montero (2.1 inning in 2 gare). Completano la lista: Luis Sardiñas (2 inning in 2 gare), Luis Salazar (2 inning in 2 gare), David Concepción (1.1 innin in una gara), Hernán Pérez (1 inning), César Tovar (1 inning), Wiklenman González (1 inning) ed Eduardo Escobar (1 inning). Non sono riusciti a completare un inning Alvaro Espinoza ed Alexi Amarista con 0.2 innin lanciati. Infine con 0.1 Tomás Pérez, Alberto González ed Andrés Eloy Blanco.

(di Fioravante De Simone)