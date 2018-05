(ANSA) – WASHINGTON, 3 MAG – Donald Trump ha rimborsato di tasca propria Michael Cohen, suo avvocato personale, ora indagato dall’Fbi, per i 130mila dollari versati poco prima delle presidenziali alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla presunta relazione con il futuro presidente Usa nel 2006. Lo ha rivelato a Fox News Rudy Giuliani, uno degli avvocati di Trump. Il tycoon ha sempre negato non solo l’affaire ma anche di essere a conoscenza del pagamento. Giuliani ha precisato che il pagamento non erano “soldi della campagna elettorale”. “Nessuna violazione – ha assicurato – delle leggi sulla campagna elettorale”, come ipotizzato invece nell’inchiesta su Cohen, dal cui studio sono stati sequestrati molti documenti. L’ammissione di Giuliani potrebbe essere stata dettata dal timore che gli inquirenti abbiano gia’ ricostruito il giro di denaro ma di fatto contraddice la versione accreditata finora da Trump e dalla Casa Bianca, confermando per la prima volta che il presidente ha mentito.