(ANSA) – ROMA, 3 MAG – Un’infermiera del Comitato internazionale della Croce Rossa in Somalia è stata rapita a Mogadiscio. Lo rende noto la stessa Cicr , aggiungendo che si tratta di un’infermiera. La polizia locale, citata dai diversi media, riferisce inoltre che si tratta di una cittadina tedesca. Il sequestro, prosegue il comunicato della Croce Rossa, è avvenuto attorno alle 20 di mercoledì, quando uomini armati sono entrati nel compound della Cicr di Mogadiscio. Il Comitato, si precisa, è in contatto con diverse autorità per tentare di arrivare al suo rilascio. “Siamo profondamente preoccupati per la sicurezza della nostra collega”, ha detto il vice capo delegazione della Cicr in Somalia. “E’ un’infermiera che lavora ogni giorno per salvare vite e migliorare la salute di persone tra le più vulnerabili della Somalia”.