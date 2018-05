(ANSA) – ROMA, 3 MAG – Lo sfottò da derby non finisce mai. All’indomani dell’eliminazione della Roma nella semifinale di Champions League ad opera del Liverpool, circa una ventina di tifosi laziali si sono ritrovati al centro sportivo biancoceleste a Formello, dove Salah e compagni stanno svolgendo l’allenamento di scarico. I supporter laziali si sono anche raccolti per scattare una foto con una sciarpetta del 1984 con la scritta ‘Roma campione d’Europa’, in ricordo della finale di Coppa dei Campioni persa dai giallorossi allo stadio Olimpico proprio contro i Reds ai rigori.