(ANSA) – GERUSALEMME, 3 MAG – “Avere appreso del caso doping che coinvolgeva Chris Froome una settimana dopo l’ ufficializzazione della sua presenza al Giro non ci ha reso felici. La Sky era a conoscenza della vicenda. Non c’è stata contrattazione con la squadra inglese per avere Froome. Era già intenzione del team portarlo nella nostra corsa”. Lo dice in conferenza stampa Mauro Vegni, direttore di corsa, alla vigilia della partenza del 101/o Giro d’Italia. Il corridore inglese è risultato positivo lo scorso 7 settembre durante la Vuelta al Salbutamolo, un broncodilatatore usato per l’asma, e potrebbe essere squalificato.