(ANSA) – TORINO, 3 MAG – Prendevano di mira le donne sole che, la mattina presto, si recavano al lavoro. Tre marocchini tra i 30 e i 32 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati a Torino dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia. I tre occupavano abusivamente un alloggio di via Bologna, dove i poliziotti hanno recuperato portafogli, borse e zaini rubati. L’operazione della polizia è scattata il 18 aprile, quando, in via Perugia, una donna è stata afferrata dalle spalle mentre stava saliva sull’auto. Ferita al mento e alla bocca, è stata derubata della borsa e del cellulare. I tre ‘bad neighbours’, come è stata ribattezzata l’operazione, sono accusati anche di altri colpi: uno ai danni di un marocchino, ferito al volto con un oggetto contundente, e un altro ai danni di una signora marocchina, rapinata in piazza della Repubblica con il figlio neonato sulla schiena. Gli investigatori, sulle tracce di un quarto componente della banda, sospettano che le rapine messe a segno siano molte di più.(ANSA).