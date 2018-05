(ANSA) – NAPOLI, 3 MAG – I carabinieri che a Qualiano (Napoli) stanno trattando con Pasquale De Falco – l’uomo che ha ucciso la madre con un colpo di fucile e poi si è barricato in casa – hanno chiesto ai cameramen di non mandare immagini in diretta. Secondo quanto si è appreso infatti De Falco, dall’interno dell’abitazione, sta tenendo sotto controllo i movimenti dei militari. Intanto va avanti la trattativa per cercare di convincerlo a consegnare l’arma e ad arrendersi.