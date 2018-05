ROMA. – Quattro italiani su dieci sono sovrappeso o obesi, e in alcune regioni, soprattutto del Sud, la quota raggiunge il 50%. Lo affermano i dati del sistema di sorveglianza Passi dell’Istituto Superiore di Sanità, che per la prima volta in dieci anni registra un aumento dell’obesità a livello nazionale. “L’eccesso ponderale è caratteristica associata a determinanti sociali – scrivono gli autori – ed è più frequente fra le persone con difficoltà economiche o con un basso livello di istruzione”.

Sovrapponibili ai dati sul sovrappeso sono quelli sull’inattività. Un terzo degli italiani risulta sedentario, con alcune regioni molto sopra questa percentuale, che in Basilicata è del 66%, in Campania il 49,7%, in Calabria il 46,1%. Le conseguenze degli stili di vita sbagliati si riflettono sui fattori di rischio cardiovascolari. Dal colesterolo alto all’ipertensione, quasi 4 persone su 10 in Italia hanno almeno tre fattori di rischio.

“Su 10 intervisti 2 riferiscono una diagnosi di ipertensione, 2 di ipercolesterolemia, 3 sono sedentari, 3 sono fumatori, 4 risultano in eccesso ponderale (IMC≥25), quasi nessuno consuma 5 porzioni di frutta e verdura al giorno (five a day), come invece raccomandato – si legge nell’estratto pubblicato sulla newsletter dell’Istituto -. Inoltre, quasi il 5% degli intervistati riferisce una diagnosi di diabete”.