NEW YORK. – Goldman Sachs si lascia tentare dal Bitcoin. La banca punta ad aprire una divisione per il trading della criptovaluta, in una prima a Wall Street. Lo riporta il New York Times, sottolineando che la decisione di Goldman ‘legittima’ il Bitcoin: la banca userà le risorse a sua disposizione per scambi su contratti legati ai prezzi della criptovaluta.

Goldman inizialmente non acquisterà o venderà direttamente Bitcoin, ma valuterà come muoversi in questa direzione se riuscirà a ottenere il via libera delle autorità e troverà modalità per gestire i rischi associati alla cripotvaluta.