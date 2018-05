(ANSA) – TORINO, 3 MAG – “Quello che dovete tenere in mente è che la Ferrari continuerà a correre, è nel nostro sangue. Continueremo a mostrare le nostre capacità”. Lo ha detto Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, a proposito delle discussioni in corso con Liberty Media. Marchionne ha aggiunto di essere “incoraggiato dal cambio di atteggiamento” della controparte. “Abbiamo elementi a sufficienza per discutere. Arriveremo a una conclusione entro la fine dell’anno”, ha spiegato durante la conference call sui conti del primo trimestre della casa di Maranello.