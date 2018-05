C’è grande attesa per un inedito duetto tra Loredana Bertè e i Boomdabash. Da venerdì 4 maggio sarà disponibile “Non ti dico no” e già si pensa ad una delle canzoni regine della prossima estate. Bocciato clamorosamente all’ultimo Festival di Sanremo, il brano in pieno stile reggae esalta l’amore in ogni sua sfumatura.

L’annuncio della Bertè era arrivato nelle scorse settimane durante la trasmissione “Che tempo che fa” direttamente dal divano di Fazio: “Ho inciso una canzone che sarà un successo per tutta l’estate. E’ un pezzo fortissimo”. L’idea nasce dalla stima che Boomdabash, una delle migliori band d’origine salentina nutre da sempre per la leonessa del rock italiano. Il vero collante tra gli artisti è proprio il reggae che Loredana fu capace di “sdoganare” in Italia già nel lontano 1979 con “E la luna bussò”.

Prodotto da Tagaki &Ketra, “Non ti dico no” anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico dell’apprezzato gruppo previsto per il prossimo 15 giugno su etichetta B1/Universal. Il brano farà parte del nuovo album d’inediti di Loredana Bertè disponibile dal prossimo autunno per Warner Music Italia.

Nel videoclip diretto da Cosimo Alemà di “Non ti dico no” in uscita sempre il 4 maggio, protagonsite sono due ragazze che in una serata spensierata vivono il loro amore in grado di oltrepassare ogni schema e pregiudizio.

E intanto alla vigilia dell’uscita “Non ti dico no” si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate.

