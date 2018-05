(ANSA) – ROMA, 4 MAG – E’ di Andrea Dovizioso (Ducati) il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del venerdì in vista del Gp di Spagna classe MotoGP. Il leader della classifica iridata ha fatto segnare il tempo di 1:39.268, molto più basso rispetto a quelli della scorsa stagione anche per via dell’asfalto nuovo sul circuito andaluso di Jerez. In coda alla Ducati c’è Marc Marquez (Honda), staccato di soli sette millesimi, ma anche Pol Espargaro’ (KTM) è vicino, a 36 millesimi. In evidenza le Ducati-Pramac, con Danilo Petrucci quarto e Jack Miller quinto, davanti a Valentino Rossi, sesto con la Yamaha a 220 millesimi da Dovizioso. Più indietro l’altra Yamaha ufficiale, con Maverick Vinales al momento nono. Andrea Iannone (Suzuki) ha fatto segnare l’11/o tempo mentre solo il 15/o Jorge Lorenzo con la Ducati ufficiale.