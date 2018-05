(ANSA) – ROMA, 4 MAG – Prende il via questa settimana la nuova campagna di reclutamento arbitri “#IoArbitro – Prova anche Tu”, organizzata dalla Federazione italiana pallacanestro (Fip) e che viene presentata sui campi dei campionati nazionali maschili e femminili dove gli arbitri entreranno indossando una maglia ad hoc per l’iniziativa. “La scuola arbitrale italiana ha una grande tradizione di eccellenza ed ogni anno ci dà grandi soddisfazioni in campo internazionale – afferma il presidente Fip, Giovanni Petrucci -. Una tradizione che può essere confermata anche dalla possibilità di avere una base di praticanti quanto più ampia possibile. Per questo lanciamo la nuova campagna di reclutamento, riservata a ragazzi e ragazze dai 13 ai 30 anni, assolutamente gratuita e che permette, a livello regionale, di continuare a giocare nella propria squadra di appartenenza”.