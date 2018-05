(ANSA) – GERUSALEMME, 4 MAG – “Era una crono in cui bisognava prendere fiato e spingere, prendere fiato e dare tutto. Sono contento di vestire ancora la maglia rosa, ma è presto per fare qualsiasi discorso: ci sono tre settimane di dura battaglia, vivo alla giornata”. Sono le prime parole di Tom Dumoulin, vincitore del Giro d’Italia 2017 e prima maglia rosa del Giro 2018, dopo avere tagliato il traguardo della crono individuale a Gerusalemme. L’olandese ha vinto con il tempo di 12’02”, risultando più veloce dell’australiano Rohan Dennis per soli 2″.