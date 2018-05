(ANSA) – MILANO, 4 MAG – “Proporremo a Giuseppina Bruzzano una posizione creata appositamente per lei in Milano e di questo daremo comunicazione alla signora al più presto”. Lo scrive in una lettera aperta don Pierluigi Ondei, direttore del Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano. La dipendente aveva denunciato, insieme al Sindacato generale di base (Sgb) di essere stata licenziata perché ammalata di tumore nonostante fosse idonea al lavoro pur con alcune limitazioni. “Esprimo il profondo dispiacere mio e di tutto il Don Orione per la situazione che si è creata intorno alla vicenda della signora Giuseppina Bruzzano – sottolinea Ondei -. Nei 33 anni in cui la signora Bruzzano è stata con noi, abbiamo sempre accolto le sue richieste, come facciamo con tutte le persone, dai nostri assistiti ai nostri dipendenti: prenderci cura delle loro esigenze e supportarle nelle loro difficoltà è la ragione del nostro lavoro quotidiano. Nessun ‘licenziamento a causa del cancro’, come qualcuno ha riportato”.