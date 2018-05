(ANSA) – AMANDOLA (FERMO), 4 MAG – Ad Amandola apre il Front Office dell’Ufficio Speciale ricostruzione per la provincia di Fermo. Il servizio collocato nel Circondario di via Cesare Battisti sarà garantito tutti i martedì per l’intera giornata lavorativa. Il personale è composto da 3 tecnici e 2 amministrativi. Dopo la fase iniziale, in base al numero di richieste, si valuterà un ampliamento dell’orario. La struttura sarà attiva “già nei prossimi giorni” annunciano l’assessore regionale Fabrizio Cesetti e il presidente della Prima commissione consiliare regionale Francesco Giacinti (Pd) che hanno seguito con attenzione l’iter per l’apertura dello sportello decentrato. “Tutti gli adempimenti sono stati assolti e il direttore Usr Cesare Spuri ha ufficializzato l’attivazione in una lettera il 3 maggio – spiegano -. Nella sede di Amandola personale qualificato potrà rispondere alle domande degli utenti, fornendo notizie utili sulle pratiche e sulle procedure, evitando a tanti residenti tragitti fuori sede”. “Un servizio importante per il territorio – sottolineano Cesetti e Giacinti -. Tanti sindaci, professionisti, imprenditori hanno sollecitato un presidio nella nostra provincia e ora potranno relazionarsi direttamente con tecnici qualificati”. Il Front Office ad Amandola si inserisce nella programmazione degli uffici territoriali dell’Usr stabilita con delibera di Giunta nel novembre 2016. Lo sportello non era stato finora attivato per uniformare e completare la formazione del personale.