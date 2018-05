(ANSA) – BARI, 4 MAG – La Corte dei Conti della Puglia ha sottoposto a sequestro conservativo beni fino ad un valore di 3,7 milioni dell’avvocato barese Marco Vignola, ex curatore fallimentare della società Nova Tessile srl. Il sequestro è stato eseguito da militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari della Guardia di Finanza. Secondo l’accusa, in circa un decennio di gestione della procedura fallimentare, Vignola si è appropriato di oltre 1,5 milioni, dei quali, a seguito di un’indagine penale conclusasi con il patteggiato della pena, ha restituito 835.000 euro, lasciando un ‘buco’ di oltre 672.000 euro. Oltre a questa cifra la Corte dei Conti chiede al legale il risarcimento del danno di immagine al Ministero della Giustizia di oltre 3 milioni. A Vignola sono state sequestrate quote relative a 29 immobili (tra appartamenti e locali) a Bari, Vietri di Potenza, Conegliano, San Vito di Cadore, tutti i crediti da lui vantati presso Inps e dalla Cassa Forense, e i depositi bancari e postali.