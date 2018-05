(ANSA) – ROMA, 4 MAG – E’ l’ex bandiera del Liverpool Steven Gerrard il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers, lo storico club scozzese che lo ha scelto come guida tecnica per i prossimi quattro anni. Gerrard, 37 anni, dopo una vita con i Reds ha avuto una breve esperienza ai Los Angeles Galaxy per poi tornare al club di Liverpool per intraprendere la carriera da allenatore. Dall’inizio della stagione gestisce la compagine under 19 e ora subito il grande salto, con la chiamata ai Rangers, dove comincerà il suo lavoro la prossima estate. “Sono onorato di diventare il prossimo manager dei Rangers. Ho un enorme rispetto per questa squadra, per la sua storia e tradizione – ha detto l’ex centrocampista secondo quanto riporta il sito del club -. Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo viaggio, cercando di costruire sui tanti successi ottenuti da questo club”.