CARACAS – Con il meeting di Doha scatta la Diamond League, 14 riunioni di atletica leggera che in quattro mesi toccheranno quattro continenti e a fine agosto, nelle finali di Zurigo (seconda tappa in Svizzera dopo quella di Losanna a inizio luglio) e Bruxelles, saranno assegnati 32 trofei di diamante per le altrettante discipline in programma.

In una stagione che non prevede grandi campionati a livello planetario (l’unico Mondiale è quello Under 20, previsto a luglio a Tampere), la serie che mette di fronte i migliori atleti mondiali assume ancora maggiore importanza. Tra le protagoniste ci sarà l’astista venezuelana Robeilys Peinado (20 anni).

L’atleta venezuelana, nella passata stagione ha chiuso al secondo posto nella classifica generale. La caraqueña avrà l’onore di essere l’unica latinoamericana che partecipa a questa gara.

Nella sua giovane carriera, la Peinado ha vinto a livello internazionale 8 medaglie d’oro, 3 argenti e 2 bronzi. La prima volta della Peinado é salita sul gradino più alto del podio é stato nel 2013 durante i Campionati del mondo allievi di atletica leggera disputati a Donetsk (in Ucraina), nello stesso anno si é aggiudicata il metallo più prezioso durante i Juegos Bolivarianos andati in scena a Trujillo (in Peru). “Vedermi arrotolata con la bandiera facendo il giro del campo fu una cosa emocionante. Cuando sono andata a dormire sentivo che ancora ero in campo. Fu una giornata perfetta, grazie a Dio” dichiarò la creola il giorno dopo la vittoria in Perù.

Le altre medaglie d’oro sono arrivate nel Campionato Sudamericano U23 (Montevideo 2014), Campionato Sudamericano Giovanile (Cali 2014), Campionato Sudamericano U18 (Cuenca 2015), Campionato Sudamericano (Lima 2015), Giochi Panamericani Junior (Edmonton 2015), Campionato Sudamericano (Asunción 2017).

Mentre gli argenti sono arrivati: nel 2013 nei Giochi Panamericai Junior (Medellín 2013) e due nel 2014 Giochi Sudamericani (Santiago de Cile) e Giochi Giovanili (Nachino). Infine il primo bronzo l’ha conquistato nei Giochi Centro Americani e dei Caraibi (Xalapa 2014) e l’ultimo quest’anno durante il Mondiale di Londra. Ma come la stessa Peinado ha riconociuto era una medaglia che non si aspettava, sopratutto dopo l’infortunio subito durante i Giochi Olimpici di Rio l’anno scorso.

(di Fioravante de Simone9