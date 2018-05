(ANSA) – ROMA, 4 MAG – Mano dura dell’Uefa nei confronti del tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, squalificato per 4 giornate dopo l’espulsione rimediata nella semifinale di andata contro l’Arsenal. In quel math il ‘Cholo’ si era preso il ‘rosso’ per le veementi proteste contro l’arbitro francese Turpin, reo di aver espulso per doppio giallo Vrsaljko al 10′. Simeone è stato anche multato di 10mila euro.