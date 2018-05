(ANSA) – LONDRA, 4 MAG – Risultati finali confermati nel voto locale britannico per il rinnovo di 150 realtà municipali del Regno concentrate nella sola Inghilterra. Il Labour di Jeremy Corbyn ribadisce il controllo su delle 74 assemblee in gioco con oltre 2300 eletti totali, una sessantina in più rispetto al vittoria amministrativa del 2014. Mentre i Conservatori di Theresa May difendono 46 dei 49 Comuni che avevano e limitano a una trentina i consiglieri perduti. Benino i Liberaldemocratici di Vincent Cable, che raddoppiano da 4 a 8 i Municipi controllati, sottraendone tre ai Tories in aree tendenzialmente anti-Brexit. Malissimo invece l’Ukip, privo ormai di leadership e di ragione sociale dopo il referendum vinto del 2016, che perde oltre 120 consiglieri e resta con la miseria di tre eletti, vedendosi fagocitare la quasi totalità dell’elettorato euroscettico dal partito della premier.