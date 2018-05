(ANSA) – SEUL, 5 MAG – La Corea del Nord ha rivisto oggi, come preannunciato, il suo fuso orario, riportandolo a quello di Seul, un cambiamento descritto come un primo passo per far “diventare uno” i due Paesi. La decisione era stata annunciata dal leader nordcoreano Kim Jong Un durante lo storico incontro avuto sul confine con il presidente sudcoreano Moon Jae-in. L’agenzia di stampa della Corea del Nord ha riferito che la promessa è stata mantenuta oggi, sabato, con un decreto del presidio della nazione della Suprema assemblea del Popolo. Le due Coree hanno usato per decenni lo stesso fuso orario, fino al 2015, quando il nord creò il suo “fuso di Pyongyang”, portando le lancette 30 minuti indietro rispetto alla Corea del Sud e al Giappone.